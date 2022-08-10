Посол РФ считает националистическим заявление премьера Эстонии о запрете выдачи виз

Владимир Липаев рассказал о причинах антироссийских деклараций эстонского премьера.

Российский посол в Эстонии Владимир Липаев считает националистическим заявление премьер-министра Каи Каллас о запрете выдачи шенгенских туристических виз гражданам РФ в Европу. Обращение иностранного политика прокомментировал в эфире телеканала "Россия-24" дипломат Владимир Липаев. Эксперт подчеркнул, что своими антироссийскими заявлениями и декларациями время от времени Каллас напоминает общественности о себе, так как считает себя и позиционирует свою роль как политика европейского масштаба.

То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления. Владимир Липаев, посол РФ в Эстонии

По мнению российского дипломата, призыв премьера Эстонии не выдавать визы россиянам является нарушением обязанностей прибалтийской республики в рамках имеющегося международного права.

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