Посол РФ Хохоликов: закон Никарагуа допускает иностранное военное присутствие

Дипломат рассказал о военном сотрудничестве между РФ и Никарагуа.

Посол России Александр Хохоликов заявил, что законодательство Никарагуа допускает иностранное военное присутствие. В интервью журналистам "РИА Новостей" дипломат подчеркнул, что речь идет лишь о военных из некоторых конкретных стран, в список которых попадает Москва и Вашингтон. Аналогичная ситуация складывается по Гондурасу, Сальвадору. Эти законы необходимы местным властям для обмена опытом, проведения совместных боевых тренировок и мероприятий по борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью.

Сандинистское правительство ежегодно принимает закон . Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран. Александр Хохликов, посол РФ

Эксперт напомнил о том, что российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа. В случае такой необходимости РФ может приплыть с флотов в местные порты или направить на аэродромы авиацию. При этом сотрудничество с Никарагуа не направлено против третьих стран.

Российский посол напомнил представителю США позицию РФ по Курилам.

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