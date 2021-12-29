Российский посол напомнил представителю США позицию РФ по Курилам

Михаила Газузина упрекнули в "неподходящем моменте" для выражения мнения по позиции Токио по Украине.

Россия не признает притязания Японии на Южные Курилы. Таким образом посол РФ в Японии Михаил Галузин ответил на критику американского коллеги Рама Эмануэля. Соответствующее заявление опубликовала дипломатическая миссия России в Японии в "Твиттере".

Напомним, по мнению Галузина, высказывания Токио по происходящему вокруг Украины являются "контрпродуктивными и не вносят вклада в создание доброжелательной атмосферы в диалоге между РФ и Японией". Эмануэль в ответ заявил, что его российский коллега выбрал "неподходящий момент" для подобных слов, так как скоро японцы будут отмечать "День северных территорий" (Южные Курилы).

Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества". Михаил Галузин, посол РФ в Японии

В диппредставительстве напомнили американской стороне, что передача южных Курильских островов СССР была зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал применить санкции в отношении российской стороны в случае вторжения на Украину.

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