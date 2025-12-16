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Посол Озеров: самолеты ВСУ садятся на молдавском аэродроме Маркулешты
Сегодня, 8:50
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Посол Озеров: самолеты ВСУ садятся на молдавском аэродроме Маркулешты

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Российский дипломат объяснил, как Кишинев помогает Украине в противодействии России.

На территории молдавского аэропорта Маркулешты садятся самолеты Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Дипломат пояснил, что власти постсоветской страны прежде всего должны соблюдать собственный конституционный статус как нейтрального государства.

Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут.

Олег Озеров, посол РФ в Молодавии

Напомним, что в феврале 2025 года исполняющий должность руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова уведомила коллег о том, что сейчас Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов для трафика нелегального оружия из Украины.

Додон: Молдавия теряет около €1 млрд в год из-за разрыва контактов с РФ и СНГ.

Фото: Piter.tv

Теги: всу, мид, молдавия, олег озеров, посол
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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