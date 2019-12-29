Посол Люксембурга назвал опасным "молчание" между РФ и НАТО

Он призвал выстраивать архитектуру безопасности.

Посол Люксембурга Жан-Клод Кнебеллер назвал опасным "молчание" между РФ и НАТО.Об этом сообщили "РИА Новости". Странам необходимо развивать дипломатический диалог. Таким способом можно понять точку зрения партнера, даже с которой не может согласиться.

Если на военном уровне будет коммуникация, это позволит избежать неправильных толкований прокомментировал эксперт

Обратная ситуация может привести к определенным маневрам, которые приведут к тяжелым последствиям. Жан-Клод Кнебеллер призвал создать "новую архитектуру безопасности". В нее должна включаться трансатлантическая и евроазиатская части.

Ранее молодой американец пытался взорвать машину у Пентагона.