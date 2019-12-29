Молодой американец пытался взорвать машину у Пентагона

Парня задержали, ему грозит от 5 до 20 лет лишения свободы.

Молодой парень пытался подорвать автомобиль на стоянке у здания Министерства обороны США.

Инцидент произошел на автостоянке у Пентагона в пригороде Вашингтона, сообщает ТАСС. 19-летний житель Арканзаса пытался подорвать бензобак машины, которая принадлежит военному, с которым парня ничего не связывает. Его заметили с зажигалкой в руке у бензобака, из которого торчал кусок ткани. Парня спугнули, он смог убежать, но вскоре был пойман и задержан.

Молодому человеку грозит суд и лишение свободы сроком от 5 до 20 лет. Мотивы парня не сообщаются.

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