В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО в Польше

У России нашли преимущества.

В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО. Эксперты считают, что армия РФ превосходит силы альянса в Польше и Прибалтике. Об этом заявил главнокомандующий Тод Уолтерс. Он выступил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

У Москвы есть военное преимущество с точки зрения численности солдат. В пользу Кремля также идет географическое расположение. В НАТО считают регион Польши "наибольшим риском" потенциального конфликта между сторонами. Однако альянс готов сдержать любое нападение противника.

Ранее в США объяснили ненужность России авианосцев.

