Дмитрий Любинский оценил потерю нейтрального статуса Вены.

Действия Австрии подрывают нейтральный статус европейской страны. Соответствующее заявление в ходе телевизионного интервью для журналистов телеканала "Россия-24" сделал российский дипломат Дмитрий Любинский. Посол пояснил, что Вена заявила о необходимости отправить обратно в Москву четырех сотрудников дипломатического представительства. По мнению эксперта, сейчас фиксируются внешнеполитические изменения в курсе, который проводится в отошении РФ. Вопросы связаны с самостоятельностью государства.

Не может не затрагивать авторитет австрийской столицы как международной переговорной площадки. Да и в целом способность, а может даже готовность к каким-либо посредническим функциям, которые в прошлом были австрийским "коньком" Дмитрий Любинский, посол РФ в Вене

Напомним, что австрийский МИД заявил, что европейская страна высылает четырех российских дипломатов. Согласно официальному заявлению, которое размещено в социальных сетях профильного ведомства, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с дипломатическим статусом".

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