Вадим Омельченко рассказал о военной помощи Запада.

Киевский режим может получить в сумме 321 иностранный танк в качестве военной помощи со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал украинский посол во Франции Вадим Омельченко в эфире местного телеканала BFMTV. Дипломат признал тот факт, что тяжелая техника может поступить в ВСУ с сильными задержками, хотя Киев нуждается в этих поставках в максимально короткие сроки.

Я могу заявить, что ряд стран официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка. Вадим Омельченко, посол Украины

Напомним, что ранее власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк собственного производства M1 Abrams. В свою очередь правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов немецких Вооруженных сил, а также выдаст третьим странам разрешения на реэкспорт поставленной техники для ВСУ. Планы по отправке танков подтвердили британские и польские власти, Норвегия и Словакия, Канада.

Новый посол США прибыла в Москву.

Фото и видео: YouTube / BFMTV