Новый посол США прибыла в Москву

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американской дипмиссии.
В опубликованном сообщении посольство поприветствовало Трейси, которая вернулась в Россию. Ранее она занимала в Москве пост заместителя главы дипмиссии в 2014-2017 годах.
Напомним, сенат США в конце декабря 2022 года утвердил Линн Трейси на пост посла в России. Ее кандидатуру выдвинул американский лидер Джо Байден. Москва дала агреман на назначение еще в сентябре.
Ранее Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии.
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