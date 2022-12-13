Новый посол США прибыла в Москву

Ранее она занимала в Москве пост заместителя главы дипмиссии в 2014-2017 годах.

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американской дипмиссии.

В опубликованном сообщении посольство поприветствовало Трейси, которая вернулась в Россию. Ранее она занимала в Москве пост заместителя главы дипмиссии в 2014-2017 годах.

Напомним, сенат США в конце декабря 2022 года утвердил Линн Трейси на пост посла в России. Ее кандидатуру выдвинул американский лидер Джо Байден. Москва дала агреман на назначение еще в сентябре.

Ранее Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии.

Видео: Telegram / СМОТРИ