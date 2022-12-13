Глава Белого дома рассказал о планах по вступлению Хельсинки в состав военного блока.

Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии. Соответствующую оговорку американский лидер допустил в ходе телевизионного обращения к нации, в рамках которого политик объявил о поставках танков для Вооруженных сил Украины. Глава государства припомнил перед прессой об одном из своих ответов о том, могут ли Хельсинки стать частью Североатлантического военного альянса.

Я сказал: дайте знать Путину, что он рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии, - этого он никогда не планировал. Джо Байден, президент США

Помимо игры слов о готовности европейской страны к вхождению в в блок Джо Байден заявил о том, что очередной пакет военной помощи Киеву "поможет противостоять жестокой украинской агрессии". Далее он добавил, что это происходит в регионе из-за действий России.

Байден анонсировал контрнаступление украинских сил.

Фото и видео: Белый дом

