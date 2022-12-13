Глава США рассказал о помощи ВСУ в наступлении в регионе конфликта.

Байден анонсировал контрнаступление украинских сил. Соответствующее заявление американский президент сделал во время обращения к нации. Политик в Белом доме отметил, что хочет анонсировать поставки со стороны Вашингтона Киеву одного танкового батальона Abrams. По мнению главы государства, для этого солдаты ВСУ должны улучшить свою маневренность по открытой местности, обеспечить крепкую возможность по сдерживанию и защиты от противника в долгосрочной перспективе.

С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Джо Байден, президент США

Напомним, что МИД РФ ранее направил странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине.

Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Guardian News