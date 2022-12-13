В Белом доме рассказали о б отправке ВСУ тяжелой техники.

Президент США Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине. Соответствующее заявление американский президент сделал в ходе обращения к нации. Глава государства пояснил, что военная помощь со стороны Вашингтона будет сопровождаться и другими поставками от европейских партнеров. Политик заметил, что сейчас силы ВСУ готовятся к контрнаступлению.

С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Джо Байден, президент США

Американский лидер также подчеркнул, что военная помощь киевскому режиму не представляет угроз для России. Власти США намерены защищать Устав ООН.

Экс-глава Госдепа Помпео заявил, что военные США обучали ВСУ в течение долгого времени.

Фото и видео: YouTube / Guardian News