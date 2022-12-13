Майкл Помпео рассказал о том, что западные военные специалисты находились на Украине с 2014 года.

Бывший руководитель американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео заявил в эфире местного телеканала FOX News о том, что военные из США обучали Вооруженные силы Украины в течение долгого времени, а также помогали силам специального назначения в стране.По словам дипломата, британские военные инструкторы появились на территории Украины еще после 2014 года. Иностранцы занимались тренировками сил ВСУ по ведению боевых действий в соответствиями с натовскими стандартами. В феврале 2022 года, когда в СМИ появились данные о возможном начале регионального конфликта, эти инструкторы покинули Украину.

Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это все, что я могу сказать. Майкл Помпео, экс-глава Госдепа США

Напомним, что страны коллективного Запада оказывают киевскому режиму военную и финансовую помощь. Власти США и их международные союзники поставляют Украине оружие и боеприпасы. В Москве считают, что эта деятельность приводит к эскалации конфликта.

Помпео заявил, что Байден должен был усилить давление на Россию в санкционной сфере.

Фото и видео: YouTube / Fox News