Бывший руководитель американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео заявил в эфире местного телеканала FOX News о том, что военные из США обучали Вооруженные силы Украины в течение долгого времени, а также помогали силам специального назначения в стране.По словам дипломата, британские военные инструкторы появились на территории Украины еще после 2014 года. Иностранцы занимались тренировками сил ВСУ по ведению боевых действий в соответствиями с натовскими стандартами. В феврале 2022 года, когда в СМИ появились данные о возможном начале регионального конфликта, эти инструкторы покинули Украину.
Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это все, что я могу сказать.
Майкл Помпео, экс-глава Госдепа США
Напомним, что страны коллективного Запада оказывают киевскому режиму военную и финансовую помощь. Власти США и их международные союзники поставляют Украине оружие и боеприпасы. В Москве считают, что эта деятельность приводит к эскалации конфликта.
Помпео заявил, что Байден должен был усилить давление на Россию в санкционной сфере.
Фото и видео: YouTube / Fox News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все