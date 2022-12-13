Посол Киева в Лондоне предположил, что Украину ждет "ужасное лето"

Вадим Пристайко рассказал о больших потерях со стороны ВСУ.

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил о том, что грядущее контрнаступление Вооруженных сил Украины может привести к большим потерям среди военнослужащих киевского режима. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире местного телеканала ITV. Гость программы добавил, что в странах коллективного Запада имеются завешенные ожидания от атаки ВСУ, что также сказывается на том давлении, которые испытывают на себе солдаты и офицеры. Дополнительно дипломат отказался раскрывать сведения о потерях в численности армии. Он полагает, что на внутреннем уровне власти страны понимают, что много людей уже погибли или пропали без вести в сражениях. При этом еще порядка восьми миллионов человек в настоящее время остаются за пределами Украины.

Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна....Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас. Вадим Пристайко, посол Украины в Британии

Относительно американского решения не поставлять истребители F-16 киевскому режиму, Вадим Пристайко выразил мнение о том, что Белый дом может еще изменить свои планы. Он не исключил, что поддержка Украины Вашингтоном может ослабнуть после президентских выборов в США в 2024 году.

Посол Украины Пристайко: ВСУ не могут начать контрнаступление из-за плохой погоды.

Фото и видео: ITV