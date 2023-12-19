Посол Израиля в РФ рассказал о троих россиянах в плену ХАМАС

Александр Бен Цви назвал количество удерживаемых боевиками лиц.

Трое российских граждан по-прежнему удерживаются радикальным палестинским движением ХАМАС В общей сложности в плену остается порядка 130 заложников. Соответствующее заявление посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви сделал в эфире телеканала "Россия 24.

Находится в руках ХАМАС 130 заложников. Из них, по-моему, 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства. <…> У части из них есть российское гражданство, по-моему, россиян трое. Александр Бен Цви, посол

Напомним, что боевики из ХАМАС рассказали об освобождении двух заложниц с российским гражданством и передаче их Красному Кресту. Эта операция произошла "в ответ на усилия президента России" Владимира Путина. За несколько часов до этого события член политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук объявил общественности о том, что движение планирует освободить еще несколько россиян в знак признательности Москве.

Израиль может принять участие в операциях против хуситов в Красном море.

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