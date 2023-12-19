Израиль может принять участие в операциях против хуситов в Красном море

Александр Бен Цви оценил деятельность йеменских мятежников на Ближнем Востоке.

Александр Бен Цви не исключил, что Израиль может принять участие в операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море после атак со стороны мятежников-хуситов из Йемена. Соответствующее заявление посол еврейского государства в России сделал в эфире телеканала "Россия 24". По словам дипломата, проведение миссии в акватории региона Ближнего Востока.

Атака хуситов может в какой-то мере повлиять на экономическую блокаду Израиля, так что мы не будем сидеть сложа рука. Как мы будем это делать, договоримся уже со странами, которые участвуют в коалиции. Посол также отметил, что проведение операции в Красном море неизбежно.

Израильский специалист заметил, что нападения со стороны боевиков очень сильно повлияют на экономику всего региона, включая Египет и другие страны. В том случае, если корабли не смогут безопасно пересекать Красное море, то увеличатся цены на продукты питания.

Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live