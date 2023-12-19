Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан

Александр Бен Цви оценил политику Израиля по Ближнему Востоку.

Израиль не стремится осуществлять вторжение в Ливан, но вынужден вести военные действия для защиты мирных жителей. Соответствующее заявление посол еврейского государства в России Александр Бен Цви сделал в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат заметил, что по территории Израиля удары наносятся ы ежедневном режиме. Он пояснил, что если эти угрозы продолжатся, то власти будут решать проблему "другим путем".

Если будут продолжаться атаки на нашу территорию с этой границы, мы не можем отрицать возможность, что нам надо будет защищать территорию и сделать все, чтобы на наших граждан не было этих атак... У нас нет никакого интереса вторжения, захвата и так далее. Александр Бен Цви, посол

Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live