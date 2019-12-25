Посол Белоруссии в Испании выступил за пересчет голосов

В Белоруссии также стоит провести расследования того, кто избивал задержанных граждан.

Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой выступил за пересчет голосов на выборах президента республики. По его мнению, это поможет разрешить конфликт между действующей властью и оппозицией в стране. Мнением он поделился на своей странице в Facebook.

Он добавил, что происходящее в республике неприемлемо для европейского государства в XXI веке.

По словам Пустового, в Белоруссии также стоит провести расследования того, кто избивал задержанных граждан, провоцировал правоохраниетелей, нападая на них с коктейлями Молотова и арматурами, сбивал милиционеров на машинах, незаконно задерживал граждан.

Выборы, которые прошли в посольстве Белоруссии в Испании, дипломат назвал честными и заявил, что при голосовании присутствовал наблюдатель от белорусской диаспоры.

Ранее в Москве нашли оптимальный сценарий взаимодействия с Белоруссией.