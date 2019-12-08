Посол Белоруссии назвал число согласованных дорожных карт с Россией

Процессы проходят в рамках интеграции Союзного государства.

Владимир Семашко рассказал, что РФ и Белоруссии необходимо согласование восьми из 31 "дорожных карт" в рамках процессов интеграции Союзного государства двух стран. Отмечается, что представителям удалось договориться по вопросам электроэнергетики и работы таможенных служб. Согласования удалось достичь по поставкам продовольствия из Белоруссии в Россию и компенсации по налоговому маневру для Минска.

Отметим, что 7 декабря, в канун 20-летия Союзного государства России и Белоруссии президенты двух стран провели переговоры, которые обошлись без заявления для прессы.

Ранее посол Белоруссии в РФ сообщил, на какую компенсацию рассчитывает страна из-за загрязненной нефти.

Видео: YouTube / CTVBY