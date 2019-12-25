Киев и Вашингтон начали работу над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских специалистов.

В Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки российских экспертов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что на территории Украины расположены объекты биологических исследований. Киев и Вашингтон начали работу над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских специалистов. По словам Антонова, заявления госдепа США свидетельствуют о том, что Вашингтон обеспокоен текущим развитием событий. Если биоматериалы попадут к россиянам, удастся доказать нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсичного оружия.

Посол напомнил, что в ходе военной спецоперации на Украине выявили факты экстренной зачистки следов военно-биологической программы. По словам Антонова, эти действий проводил "киевский режим". Им удалось уничтожить опасные патогены. Среди них: "возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии и других смертельных болезней".

Ранее мы сообщили, что Нуланд назвала цель США на Украине.

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