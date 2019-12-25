В Госдепе США рассказали, что стремятся к "стратегическому поражению" президента РФ.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд назвала цель США на Украине. Во время выступления на слушаниях в Сенате Конгресса США чиновница из Госдепа, представляющая политическую тематику, заявила о том, что конечной задачей для Вашингтона относительно ситуации является "стратегическое поражение" российского лидера Владимира Путина.

С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина. Виктория Нуланд, замгоссека США

Москва начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Глава РФ Владимир Путин уточнил, что задачей для Вооруженных сил РФ является защита граждан Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Россия намерена заняться демилитаризацией и денацификацией соседней страны, а также заставить военных преступников нести ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" региона.

Нуланд: в администрации США нет единого мнения о передаче Украине самолетов.

Фото: YouTube / Арсеній Яценюк