Последний звонок в Выборге: школьники о своих любимых предметах и учителях

Мы узнали у выпускников и почетных гостей последних звонков: за что они благодарны "школьным годам"?

На прошлой неделе все школы Выборгского района Ленобласти отмечали последний звонок. Канал Piter.TV рассказывал об этом в репортажах из 6-й школы в поселке Калинина и Гимназии города Выборга.

В эти сюжеты не вошли наши блиц-интервью с выпускниками и почетными гостями праздника. Мы спрашивали у всех, кто пришел на последний звонок: за что они благодарны школьным годам, а также узнавали их любимые предметы и имена самых лучших учителей.

В этот день никто не скупился на эмоции... Эксклюзивно для Piter.TV о своих школьных годах рассказал глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Узнать больше об ответах участников опроса и еще раз насладиться прекрасным майским днем, на который и выпал последний звонок, можно из нашей видеозарисовки.

Видео: Piter.TV