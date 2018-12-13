Последний звонок в Выборге: школьники о своих любимых предметах и учителях

На прошлой неделе все школы Выборгского района Ленобласти отмечали последний звонок. Канал Piter.TV рассказывал об этом в репортажах из 6-й школы в поселке Калинина и Гимназии города Выборга.
В эти сюжеты не вошли наши блиц-интервью с выпускниками и почетными гостями праздника. Мы спрашивали у всех, кто пришел на последний звонок: за что они благодарны школьным годам, а также узнавали их любимые предметы и имена самых лучших учителей.
В этот день никто не скупился на эмоции... Эксклюзивно для Piter.TV о своих школьных годах рассказал глава Выборгского района Дмитрий Никулин.
Узнать больше об ответах участников опроса и еще раз насладиться прекрасным майским днем, на который и выпал последний звонок, можно из нашей видеозарисовки.
Видео: Piter.TV
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