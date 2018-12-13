В поселке Калинина отпраздновали последний звонок: среди выпускников - воспитанники ресурсного центра

Собравшихся поздравил с праздником глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Школы Выборгского района присоединились к празднованию последнего звонка. Среди них - школа № 6 в поселке Калинина. В этот день на Школьной улице был особый праздник: учителя поздравляли учеников, а те - благодарили педагогов. Как это бывает на последних звонках, не обошлось без слез.

Поздравить выпускников школы приехал глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Он рассказал о своем школьном детстве и пожелал успешно справиться с экзаменами. Глава района также вспомнил свой последний звонок.

Сегодня я вспомнил свой собственный последний звонок. Тогда казалось, что все закончилось... а на самом деле, жизнь только начиналась. И сегодня хочется поздравить ребят. Многие из них выпускаются из 9 класса: кто-то пойдет в колледж, кто-то вернется в школу. Для каждого из них это важный этап в жизни! Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Отметим, что именно в этой школе учатся многие воспитанники "Детского ресурсного центра". Ребята в числе успевающих учеников, школа гордится их успехами.

Школа помогла мне стать уверенной в себе. Спасибо моей любимой учительнице: Шиловой Наталье Владимировне. Что касается моих любимых уроков, то это алгебра и физкультура. Инга, выпускница школы

У меня только радостные эмоции. Да, немного грустно покидать это здание, это помещение. Я провела здесь два года, в этом здании: здесь очень хорошие педагоги, любящие, понимающие. Хотелось бы поблагодарить их и педагогов ресурсного центра, что выучили, любили и направили в правильное русло. Карина, выпускница школы

Всего в Выборгском районе завершили школьное обучение 2188 человек

Празднование последнего звонка во всех школах прошло 23 мая