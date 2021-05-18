Директор лицея №369 объяснил, почему последние звонки в школах лучше проводить на улице

В лицее мероприятие традиционно проходит на свежем воздухе.

В этом году школы Петербурга смогут провести последние звонки на улице. Как отметили в пресс-службе комитета по образованию, власти города рекомендовали образовательным учреждениям провести мероприятия 22 мая. Директор лицея №369 Константин Тхостов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что последние звонки в лицее традиционно проходят на улице. Однако в прошлом году мероприятие прошло в режиме-онлайн в связи со всемирной эпидемией по коронавирусу.

Как отметил сам Тхостов, просто невыносимо в мае месяце проводить столь яркий и красочный праздник в стенах учебного заведения. Поскольку последний звонок - это "финальный аккорд учебного года". Также директор лицея отметил, что каждый класс сможет отпраздновать последний звонок в своём кабинете, если погодные условия ухудшатся. В этом случае на торжество можно прийти и родителям, но при использовании средств индивидуальной защиты.

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Фото: Piter.tv