В Петербурге школы смогут провести последние звонки на улице

Последний звонок сразу для нескольких классов не разрешили проводить в актовых залах.

Петербургским школам рекомендовали провести "Последние звонки" 22 мая, чтобы у девятиклассников было время на подготовку к ОГЭ, который стартует 24 числа. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Последний звонок сразу для нескольких классов не разрешили проводить в актовых залах. Праздник разрешили организовать на улице с соблюдение дистанции. Если из-за погоды не получится провести мероприятие на улице, допускается провести его отдельно для каждого класса в учебных кабинетах. Родители смогут посетить "Последний звонок", используя средства индивидуальной защиты.

Решение по формату проведения выпускных вечеров родители и классный руководитель будут принимать самостоятельно.

На ЕГЭ в Петербурге установят более 3 тыс. видеокамер.

Фото: Piter.tv