Последние новости о трагедии в Кубе: скончался один из трех выживших в авиакатастрофе

В общей сложности погибло 112 человек, включая членов экипажа.

По данным местных СМИ, количество жертв составляет 113 человек. Среди них - 104 пассажира и 7 членов экипажа. Очевидцы авиакатастрофы, которым удалось добраться до обломков самолета, рассказали, что на месте инцидента повсеместно раскиданы остатки человеческих тел.

Поступила информация о троих выживших после падения с неба. Всех забрали машины скорой помощи. Уже в больнице один из них скончался в госпитале. Причиной врачи называют многочисленные раны. Остальные продолжают находиться в крайне тяжелом состоянии.

На месте продолжают работать медики и спасатели. О происшествии Piter.tv писал здесь.

Фото и видео: Telegram/Hue | outlawz