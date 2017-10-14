На Кубе разбился пассажирский самолет

На борту было более 100 человек. СМИ сообщают о трех выживших

Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion с сотней пассажиров на борту разбился в пятницу на Кубе, сообщает канал Telemundo со ссылкой на кубинское телевидение.

По данным портала Infobae, на борту самолета находились 104 человека. Издание Cibercuba со ссылкой на журналиста кубинского радио Radio Rebelde Габдиэля Сильву пишет, что на борту находились 107 человек помимо экипажа.

Самолет летел из Гаваны и упал через несколько минут после взлёта. На месте аварии сейчас работают медики и спасатели.

В данный момент российские дипломаты выясняют, были ли на борту россияне.

Также стало известно, что один из пострадавших пассажиров погиб в кубинском госпитале от ран.





Фото: Twitter/ @ritakhoury10