После убийства аспирантки СПбГУ создаст научный центр изучения проблем домашнего насилия

Инициатива создания принадлежит профессору кафедры уголовного права СПбГУ Владиславу Щепелькову.

В Санкт-Петербургском государственном университете решили создать научный центр, который займётся всесторонним изучением проблемы домашнего насилия. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

На базе цента будет создана междисциплинарная площадка, на которой психологи, юристы, социологи и журналисты будут исследовать одну из самых острых проблем сегодняшнего дня. Инициатива создания принадлежит профессору кафедры уголовного права СПбГУ Владиславу Щепелькову, которой возглавит центр.

По словам профессора, трагическая гибель Анастасии Ещенко вызвала шок среди студентов университета.

Пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей. Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия, — подчеркнул Владислав Щепельков

Каждый год жертвами домашнего насилия в России становятся тысячи людей.

Совфед намерен до 1 декабря подготовить законопроект о профилактике домашнего насилия.

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