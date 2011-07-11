После теракта на Университетской набережной Дарья Трепова* пряталась в шкафу

Гособвинитель заявила, что Касинцев ввел при первой проверке правоохранителей в заблуждение, сказав, что находится в квартире по улице Федора Абрамова один.

Дарья Трепова* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ), которую обвиняют в теракте на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля 2023 года, перед задержанием пряталась в шкафу в квартире Дмитрия Касинцева. Об этом пишет ТАСС 13 декабря, ссылаясь на прокурора Надежду Тихонову.

Гособвинитель заявила, что Касинцев ввел при первой проверке правоохранителей в заблуждение, сказав, что находится в квартире по улице Федора Абрамова один. Тогда он не вызывал подозрения, однако позже оказалось, что в шкафу в тот момент находилась Трепова* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ).

Напомним, что суд над Дарьей Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов РФ) возобновили 11 декабря. Касинцев обвиняется в помощи ей, он уже частично признал вину.

Ранее стали известны причины смерти военкора Владлена Татарского в результате теракта. Он скончался на месте от полученных многочисленных травм.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.