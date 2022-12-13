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После смертельного наезда на девочку в Павловском Посаде возбуждено уголовное дело

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Водитель задержан в Московской области.

Российские следователи возбудили уголовное дело (по части 3 статьи 264 УК РФ) в отношении 35-летнего водителя иномарки, который сбил одиннадцатилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Известно, что трагедия произошла 6 апреля на территории Московской области, в Павловском Посаде по улице Большая Покровская. Соответствующей информацией с журналистами поделились региональные представители правоохранительных органов. Ребенок погиб на месте аварии. В настоящее время водителя "Фольксвагена" задержала полиция. Он подозревается по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Задержан водитель, который выстрелил в Daewoo Matiz на Дальневосточном проспекте.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: гибдд, павловский посад, подмосковье, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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