Задержан водитель, который выстрелил в Daewoo Matiz на Дальневосточном проспекте

Неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия по переднему пассажирскому стеклу автомобиля Daewoo Matiz, которым управлял 26-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Полицией задержан стрелок с Дальневосточного проспекта. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 5 апреля поступило сообщение о стрельбе то на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта. Водитель Mitsubishi Pajero выстрелил по автомобилю Daewoo Matiz.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия по переднему пассажирскому стеклу автомобиля Daewoo Matiz, которым управлял 26-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулаганство".

Днём 6 апреля у дома 5 по проспекту Большевиков сотрудниками уголовного розыска задержан 44-летний подозреваемый.

Видео: МВД