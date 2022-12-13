Водитель Mitsubishi стрелял из пистолета по другой иномарке в Невском районе

Хулигана удалось задержать, возбуждено уголовное дело.

Вечером среды, 5 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе на Дальневосточном проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, инцидент произошёл на повороте с Народной улицы. Водитель Mitsutishi Pajero открыл стрельбу по пассажирскому стеклу Daewoo Matiz, за рулём которого находился 26-летний мужчина.

Опергруппа обнаружила японскую иномарку под управлением хулигана на проспекте Большевиков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что жителя дома на Летчика Лихолетова избили из-за замечания о шуме ночью.

Фото: Piter.TV