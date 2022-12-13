Жителя дома на Летчика Лихолетова избили из-за замечания о шуме ночью

Сожительница пострадавшего рассказала, что после перепалки ему потребовалась вызвать скорую помощь.

Вечером вторника, 4 апреля, из квартиры одного из домов по улице Летчика Лихолетова был госпитализирован 43-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа в тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, пострадавшего избили соседи.

Утром 5 апреля была опрошена 50-летняя сожительница потерпевшего, которая пояснила, что накануне вечером между ним и соседями из квартиры на 10 этаже возник конфликт по поводу шума в тёмное время суток. После перепалки мужчина вернулся избитым, ему была вызвана бригада скорой помощи.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний сосед потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный принуждал девочку-подростка из Петербурга отправить ему интимные фото.

Фото: Piter.TV

