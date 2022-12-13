Неизвестный принуждал девочку-подростка из Петербурга отправить ему интимные фото

Вечером воскресенья, 3 апреля, в отделение полиции обратилась 44-летняя петербурженка, которая заявила, что накануне в 4 утра неизвестный угрожал насилием и вынудил её 15-летнюю дочь отправить ему свои фотографии интимного характера. Об этом стало известно Piter.TV,
Днём того же дня неизвестный позвонил подростку с аналогичной просьбой, но на этот раз девочка фото не отравила.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что 15-летний подросток подозревается в сексуальном насилии в отношении школьницы в туалете KFC.
Фото: Piter.TV
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