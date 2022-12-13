15-летний подросток подозревается в сексуальном насилии в отношении школьницы в туалете KFC

Утром 28 марта по подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний подросток.

Задержан подозреваемый, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки в туалете ресторана быстрого питания KFC. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 27 марта обратился отец девочки. По его словам, неизвестный в туалете ресторана быстрого питания на Каменноостровском проспекте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочери.

Утром 28 марта по подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Фото: Piter.TV