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15-летний подросток подозревается в сексуальном насилии в отношении школьницы в туалете KFC
Сегодня, 9:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

15-летний подросток подозревается в сексуальном насилии в отношении школьницы в туалете KFC

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Утром 28 марта по подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний подросток.

Задержан подозреваемый, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки в туалете ресторана быстрого питания KFC. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 27 марта обратился отец девочки. По его словам, неизвестный в туалете ресторана быстрого питания на Каменноостровском проспекте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочери.

Утром 28 марта по подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Фото: Piter.TV

Теги: насилие, подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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