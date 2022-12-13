13-летняя петербурженка подверглась сексуальному насилию в туалете ресторана быстрого питания

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный в туалете ресторана быстрого питания совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней петербурженки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 27 марта обратился отец девочки. По его словам, неизвестный в туалете ресторана быстрого питания на Каменноостровском проспекте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сясьстрое 18-летняя девушка обвинила мужчину, с которым познакомилась в кафе, в изнасиловании.

Фото: Piter.TV