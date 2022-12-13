В Сясьстрое 18-летняя девушка обвинила мужчину, с которым познакомилась в кафе, в изнасиловании

Девушка пыталась кричать и сопротивляться, но так как она была в алкогольном опьянении, делала это не активно.

В Ленобласти 18-летняя девушка обвинила мужчину, с которым познакомилась в кафе, в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам девушки, в Сясьстрое ночью 25 марта она в кафе познакомилась с тремя мужчинами. Все они после кафе пошли в квартиру к одному из мужчин. Там девушке стало плохо, она прилегла на кровать. К ней рядом лёг И., начал раздевать её. Девушка пыталась кричать и сопротивляться, но так как она была в алкогольном опьянении, делала это не активно. И. изнасиловал девушку. Утром, когда пострадавшая собралась идти домой, мужчина останавливал её, просил остаться и быть вместе.

По данному заявлению полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.TV