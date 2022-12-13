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Частный водитель изнасиловал спящую клиентку в Ленобласти
Сегодня, 8:18
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Частный водитель изнасиловал спящую клиентку в Ленобласти

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Девушка возвращалась со своего дня рождения в нетрезвом состоянии.

Утром воскресенья, 26 марта, в экстренные службы поступила информация об изнасиловании 24-летней жительницы Ленобласти частным водителем. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, примерно в 03:00 девушка вышла из ресторана в Кировске, где праздновала свой день рождения с друзьями: она находилась в нетрезвом состоянии. Чтобы добраться до дома, пострадавшая воспользовалась услугами частного водителя. В пути пассажирка уснула, а примерно в 4:00 в Кудрово неизвестный водитель изнасиловал спящую. После того, как она проснулась, подозреваемый высадил её из машины и скрылся.

Девушка подала заявление в полицию, а также обратилась в больницу с закрытым повреждением капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава, ушибами мягких тканей коленных суставов в удовлетворительном состоянии. Примет водителя пострадавшая не запомнила.

Ранее мы сообщили о том, что 21-летний знакомый неоднократно приставал к девочке в отсутствии её матери в Калининском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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