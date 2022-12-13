21-летний знакомый неоднократно приставал к девочке в отсутствии её матери в Калининском районе

Возбуждено уголовное дело.

В среду, 22 марта, в полицию Калининского района обратилась 37-летняя гражданка Узбекистана, заявив, что в период с 1 по 17 марта находившийся у неё в гостях 21-летний соотечественник неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 12-летней дочери. Женщины во время домогательств к девочке не было дома. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" у дома по улице Замшина. Пострадавшая обратилась в детскую поликлинику, после осмотра отпущена.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец заявил, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в Красном Селе.

Фото: Piter.TV