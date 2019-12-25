После смертельного ДТП с маршруткой в Пушкине возбудили уголовное дело. Об этом вечером 29 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По результатам проверки следователями в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящий момент мужчина задержан.
Напомним, днём 29 июня в Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. Авария произошла на перекрёстке Сетевой и Автомобильной улиц в Пушкине.
В ДТП с маршруткой и грузовым Mercedes погибла пассажирка. Она вылетела через лобовое стекло. Ещё четверо человек пострадали.
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Фото: Piter.tv; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артур Амиров)
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