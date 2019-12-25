В Пушкине произошло смертельное ДТП с маршруткой

Авария произошла на перекрёстке Сетевой и Автомобильной улиц в Пушкине.

В Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Авария произошла на перекрёстке Сетевой и Автомобильной улиц в Пушкине. В ДТП с маршруткой и грузовым Mercedes погибла пассажирка. Она вылетела через лобовое стекло.

Ещё четверо человек пострадали, водителя маршрутки осматривают медики, он находится в шоковом состоянии.

В этот же день в Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артур Амиров)