В Пушкине произошло смертельное ДТП с маршруткой

В Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
Авария произошла на перекрёстке Сетевой и Автомобильной улиц в Пушкине. В ДТП с маршруткой и грузовым Mercedes погибла пассажирка. Она вылетела через лобовое стекло.
Ещё четверо человек пострадали, водителя маршрутки осматривают медики, он находится в шоковом состоянии.
В этот же день в Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артур Амиров)
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