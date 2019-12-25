Обстоятельства смертного ДТП устанавливаются.

В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека. Об этом рассказали местные представители ГИБДД. По данным полиции, трагедия на дороге зафиксирована в Лысковском районе около 06:50 утра 29 июня.

По предварительной информации произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате ДТП произошло возгорание одного из автомобилей, погибли 3 человека. пресс-служба ГИБДД по региону

В настоящее время устанавливаются причины смертельной автомобильной аварии и обстоятельства произошедшего. На месте работает оперативно-следственная группа.

Видео: на Бассейной улице в результате ДТП перевернулись "Жигули".

Фото: Вконтакте/Телекомпания Лысково ТВ

