Видео: на Бассейной улице в результате ДТП перевернулись "Жигули"

Авария произошла в 14:08.

На Бассейной улице в результате ДТП перевернулись "Жигули". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Московском районе на Бассейной улице, недалеко от парка Победы. На кадрах можно увидеть, как водитель "Жигулей" на высокой скорости ехал по дороге. Однако на повороте лихач потерял управление, вылетел на тротуар, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

Стоит отметить, что водитель автомобиля чуть не сбил пешеходов на тротуаре. Судя по кадрам, лихач никого не задавил. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

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Видео: Piter.tv