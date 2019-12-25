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Инспектор ДПС из Петербурга подозревается в наезде на ребенка в Сочи
Сегодня, 11:13
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Инспектор ДПС из Петербурга подозревается в наезде на ребенка в Сочи

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Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Инспектор ДПС из Петербурга сбил человека в Сочи во время своего отпуска и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю вечером 28-го июня.

Авария произошла 26-го июня на улице 20-ой Горно-стрелковой дивизии Хостинского района. Водитель "Хендэ" наехал на мальчика 2008-го года рождения на "зебре". Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Городскую больницу №9. Водитель с места скрылся. 

Местные полицейские установили предполагаемого виновника ДТП. Инспектор из Петербурга отказался проходить медосвидетельствование. В его отношении составили три протокола об административных правонарушениях. Проверка продолжается. 

Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.

говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд Петербурга оштрафовал инспектора ГИБДД на 600 тыс. рублей за получение взятки. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, инспектор дпс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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