Инспектор ДПС из Петербурга подозревается в наезде на ребенка в Сочи

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Инспектор ДПС из Петербурга сбил человека в Сочи во время своего отпуска и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю вечером 28-го июня.

Авария произошла 26-го июня на улице 20-ой Горно-стрелковой дивизии Хостинского района. Водитель "Хендэ" наехал на мальчика 2008-го года рождения на "зебре". Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Городскую больницу №9. Водитель с места скрылся.

Местные полицейские установили предполагаемого виновника ДТП. Инспектор из Петербурга отказался проходить медосвидетельствование. В его отношении составили три протокола об административных правонарушениях. Проверка продолжается.

Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд Петербурга оштрафовал инспектора ГИБДД на 600 тыс. рублей за получение взятки.

Фото: Piter.TV