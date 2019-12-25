Суд Петербурга оштрафовал инспектора ГИБДД на 600 тыс. рублей за получение взятки

Инцидент произошёл 20 января этого года.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор местному инспектору ГИБДД, который обвиняется в совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Так, 20 января этого года около 12 часов дня инспектор ГИБДД УМВД России по Петроградскому району города Кирилл Кассин остановил на Большом проспекте Петроградской стороны грузовик. Выяснилось, что у водителя не было при себе путевого листа, который позволяет перевозить продукты. Затем инспектор предложил водителю дать ему 100 тыс. рублей, чтобы не привлекать его к административной ответственности. После чего знакомый водителя передал инспектору денежные средства в размере 30 тыс. рублей, которые он оставил в заднем кармане переднего пассажирского сиденья служебного автомобиля Renault Logan.

Суд Петербурга обязал инспектора выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Ранее мы писали, что УСБ доложило начальнику полицейского главка о тонированных автомобилях инспекторов ГИБДД в Петербурге.

Фото: Piter.tv