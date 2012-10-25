В Петербурге и Ленобласти пенсионерам назначают доплату без заявлений

С начала 2026 года региональную социальную доплату к пенсии в Петербурге и Ленинградской области получают свыше 230 тыс. неработающих пенсионеров. Выплата назначается автоматически без подачи заявлений.

Отделение Социального фонда России по Санкт Петербургу и Ленинградской области с начала 2026 года выплачивает региональную социальную доплату более чем 230 тыс. пенсионеров. Ее получают свыше 171 тыс. жителей Северной столицы и около 59 тыс. жителей Ленинградской области.

Мера поддержки предназначена для неработающих пенсионеров, чей общий доход не достигает регионального прожиточного минимума. При расчете учитываются пенсия, ежемесячная денежная выплата, а также компенсации расходов на жилищно коммунальные услуги и проезд.

В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 17 754 рублей в Санкт Петербурге и 17 428 рублей в Ленинградской области.

Как пояснил управляющий региональным отделением Социального фонда Константин Островский, обращаться за назначением выплаты не требуется. Фонд самостоятельно проверяет сведения в государственных информационных системах и автоматически назначает доплату тем, кто имеет на нее право. По его словам, такой порядок сделал получение меры поддержки более удобным и избавил граждан от необходимости собирать документы.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv