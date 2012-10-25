Иван Ургант выразил соболезнования семье Сергея Шолохова

Телеведущий Иван Ургант обратился к пасынку журналиста Сергея Шолохова после его смерти. Он отметил, что программы телеведущего стали важной частью его детства.

Иван Ургант опубликовал в социальных сетях обращение к Всеволоду Москвину, пасынку журналиста и телеведущего Сергея Шолохова, выразив соболезнования в связи с его смертью.

Ургант сообщил, что Сергей Шолохов был частью того телевидения, на котором выросло целое поколение зрителей. Он также передал слова поддержки семье журналиста.

Сергей Шолохов умер 18 июля в Санкт-Петербурге. Ему было 67 лет. Журналист получил широкую известность как ведущий программы "Тихий дом". С 1988 года он состоял в браке с Татьяной Москвиной и воспитывал двоих сыновей, Всеволода и Николая.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант снялся в дебютном фильме Николая Солодникова.

Фото: соцсети Ивана Урганта