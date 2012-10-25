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Иван Ургант выразил соболезнования семье Сергея Шолохова
Сегодня, 20:28
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Иван Ургант выразил соболезнования семье Сергея Шолохова

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Телеведущий Иван Ургант обратился к пасынку журналиста Сергея Шолохова после его смерти. Он отметил, что программы телеведущего стали важной частью его детства.

Иван Ургант опубликовал в социальных сетях обращение к Всеволоду Москвину, пасынку журналиста и телеведущего Сергея Шолохова, выразив соболезнования в связи с его смертью.

Ургант сообщил, что Сергей Шолохов был частью того телевидения, на котором выросло целое поколение зрителей. Он также передал слова поддержки семье журналиста.

Сергей Шолохов умер 18 июля в Санкт-Петербурге. Ему было 67 лет. Журналист получил широкую известность как ведущий программы "Тихий дом". С 1988 года он состоял в браке с Татьяной Москвиной и воспитывал двоих сыновей, Всеволода и Николая.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант снялся в дебютном фильме Николая Солодникова.

Фото: соцсети Ивана Урганта

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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