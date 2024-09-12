Блогерша Ивлеева отправилась в Эфиопию ради крови коровы

Российская блогерша Анастасия Ивлеева во время путешествия по Эфиопии познакомилась с традициями местного племени и попробовала кровь коровы.

Анастасия Ивлеева посетила эфиопскую долину Омо, где побывала на рынке Кей Афар. Во время поездки блогерша приобрела корову, чтобы подарить животное представителям местного племени.

Позже гид объяснил ей, что корову не оставят жить, а используют в качестве пищи. Ивлеева отметила, что ей было жалко животное, однако признала, что в регионе существуют свои традиции.

После этого представители племени забрали кровь коровы и начали употреблять ее. По словам блогерши, для местных жителей это является важной частью обычая, а также способом получить необходимые питательные вещества.

Ивлеевой предложили попробовать кровь животного. Она сделала несколько глотков и описала ее вкус как теплую солоноватую жидкость.

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Фото: ВКонтакте / AGENT GIRL