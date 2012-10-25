Власти оценили строительство моста через Свирь в Ленобласти

Власти Ленинградской области пока не планируют строительство моста через реку Свирь в поселке Вознесенье. Вместо этого рассматривается возможность запуска второго парома.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил на вопрос жителей о перспективах строительства моста через реку Свирь в городском поселке Вознесенье Подпорожского района.

Поводом для обращения стала высокая нагрузка на паромную переправу, которая остается единственным способом сообщения между двумя берегами реки. Особенно остро проблема проявляется в летний период, когда поток транспорта значительно увеличивается.

По словам главы региона, строительство моста в ближайшее время не предусмотрено. Он пояснил, что стоимость объекта оценивается в 6,5–7 млрд рублей, а только подготовка проектно изыскательской документации потребует еще 200–230 млн рублей. Регион не располагает такими средствами, а федеральное софинансирование пока не подтверждено.

Дрозденко напомнил, что мост через Свирь в Подпорожье, а также второй мост в Киришах были построены при финансовой поддержке федерального бюджета.

Вместе с этим губернатор поручил оценить текущую нагрузку на действующую паромную переправу. Если это окажется необходимым, власти рассмотрят возможность запуска второго парома, который станет более доступным и менее затратным решением.

Несколько лет назад стеклянный подвесной мост, расположенный на высоте 1180 метров, треснул под ногами туристов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)